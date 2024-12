Prima pagina Tuttosport: “Milan, vittoria e veleni”

Milan-Stella Rossa, a 'San Siro', finisce 2-1. Sblocca il punteggio Rafael Leão nel finale della prima frazione di gioco; pareggia Nemanja Radonjić, poi decide tutto Tammy Abraham con un guizzo all'87'. Nel post-partita, poi, esplode l'ira dell'allenatore rossonero, Paulo Fonseca, che attacca la sua squadra: "Io do tutto, altri non so. Sono stanco". Nonostante il buon pareggio, 0-0, in Benfica-Bologna, invece, i rossoblu di Vincenzo Italiano sono quasi fuori dalla competizione.