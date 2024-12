Quotidiani sportivi, le prime pagine: la Juventus schianta il Manchester City

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 12 dicembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando la vittoria, 2-0, della Juventus all'Allianz Stadium contro il Manchester City in occasione della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. I bianconeri di Thiago Motta schiantano i 'Citizens' di Pep Guardiola nella ripresa grazie ai gol di Dušan Vlahović e Weston McKennie.

In alto, sotto la testata, il commento al successo, 2-1, del Milan a 'San Siro' contro la Stella Rossa. In gol Rafael Leão e, nel finale, Tammy Abraham dopo il momentaneo pareggio serbo di Nemanja Radonjić, ex giocatore del Torino. Tiene banco, però, soprattutto quanto accaduto dopo la partita, visto che l'allenatore rossonero, Paulo Fonseca, si è sfogato contro la sua squadra, accusandola apertamente e pubblicamente. "Non tutti hanno dato il massimo", secondo il tecnico lusitano.

Pareggio, 0-0, del Bologna al 'Da Luz' di Lisbona contro il Benfica. Non basta, però, ai rossoblu di Vincenzo Italiano per pensare di poter accedere ai playoff. Oggi toccherà alle partite di Europa League e Conference League. In campo, alle ore 18:45, allo stadio 'Olimpico' per Roma-Sporting Braga e al 'Franchi' per Fiorentina-LASK.

Successivamente, alle ore 21:00, alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam (Olanda) per Ajax-Lazio. Decisione importante in casa Inter: il tecnico Simone Inzaghi ha deciso di non ricorrere più al turnover scientifico. D'ora in poi darà fiducia agli uomini che lo hanno portato a vincere lo Scudetto lo scorso anno. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA