Prima pagina Tuttosport: “Milan, gloria per tutti. E ora Gasp”

In rete, per il Diavolo, Samuel Chukwueze (due volte), Tijjani Reijnders, Rafael Leão, Davide Calabria e Tammy Abraham. Un buon viatico per il match di venerdì sera in campionato in casa dell'Atalanta. Stasera, alle ore 21:00, spazio a Fiorentina-Empoli, con i viola che giocheranno e cercheranno di vincere anche per Edoardo Bove, centrocampista ricoverato in ospedale per il malore accusato in campo in occasione dell'ultimo match di campionato.