La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 7 marzo 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 7 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con Juventus-Atalanta. Gasperini fatti più in là. Casadei e Vanoli. Chiamale emozioni. Accuse a tutti. Poi... Conceicao spacca il Milan. La retromarcia non gli basta. Furlani furioso. Esonero vicino. Roma e Lazio da urlo in Europa. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.