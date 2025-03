Prima pagina Tuttosport: Conceicao, per ora salta il portavoce

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 8 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il calciomercato. Juventus: Osimhen con Kolo Muani. Il piano per formare una coppia stellare. Lautaro-Thuram, staffetta per il + 4. Milan a Lecce in un clima di tensione. Conceicao, per ora salta il portavoce. Torino, un'altra prova d'amore. . Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.