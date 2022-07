Prima pagina Tuttosport: “Pogba, la verità. Toro, Miranchuk in arrivo”

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Paul Pogba, alle prese con un brutto infortunio al ginocchio che potrebbe farlo restare ai box per diversi mesi. A destra focus sul Torino, con Miranchuk pronto a vestire la maglia granata. Sempre a proposito di Torino, il quotidiano svela come Juric fosse pronto a dimettersi dopo la lite con il direttore tecnico Vagnati. Intanto Dybala ha già sfornato un assist per il decisivo gol di Ibanez in Roma-Tottenham, mentre in basso c'è spazio anche per il Community Shield, vinto dal Liverpool in finale contro il Manchester City, e la finale del campionato europeo femminile di questa sera. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).