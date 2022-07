Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juve tra mercato e Pogba. Napoli su Kepa

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del calciomercato della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un centrocampista e di due attaccanti: tra i nomi che piacciono ai bianconeri ci sono quelli di Paredes, Martial e Morata. A destra spazio a Inter e Roma, reduci, rispettivamente, da un pareggio contro il Lione e da una vittoria contro il Tottenham. In basso capitolo Milan, con Charles De Ketelaere che è atteso oggi a Milano per poi effettuare le visite mediche domani, mentre di fianco focus anche sul Community Shield vinto dal Liverpool contro il Manchester City.