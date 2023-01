Prima pagina Tuttosport: “Combattiamo insieme”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 29 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 29 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ha parlato della Juventus, impegnata oggi contro il Monza. I tifosi bianconeri continuano la protesta dopo il -15 inflitto al club, mentre Allegri incita all'unità per superare questo periodo complicato.