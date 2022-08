Prima pagina Tuttosport: “Gran bel Toro! Più forte di tutto”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 14 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus che si prepara a fare il proprio debutto, domani, in campionato. Sotto la testata viene riportata l'ottima vittoria del Torino in casa del Monza nonostante i recenti avvenimenti accaduti in casa granata. A destra, invece, le vittorie di Milan e Inter. I rossoneri vincono 4-2 contro l'Udinese, anche se i friulani contestano il calcio di rigore assegnato ai rossoneri, mentre i nerazzurri vincono all'ultimo secondo grazie ad un gol di Dumfries. Infine spazio alla Premier League, con il Brentford che schianta 4-0 il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).