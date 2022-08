Quotidiani sportivi, prime pagine: le vittorie di Milan e Inter in primo piano

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle vittorie di Milan e Inter contro, rispettivamente, Udinese e Lecce. I rossoneri hanno vinto a 'San Siro' 4-2, mentre i nerazzurri hanno battuto al fotofinish i leccesi grazie ad un gol di Dumfries. Bene anche il Torino che batte il Monza davanti ai propri tifosi nella loro prima storica giornata del campionato di Serie A. Intanto si respira già aria di derby a Roma, con Mourinho e Sarri che hanno iniziato a lanciarsi delle frecciatine in conferenza stampa. Spazio anche al mercato, con la Juventus che aspetta Depay, mentre il Napoli è vicino sia a Ndombele che Raspadori.