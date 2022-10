Prima pagina Tuttosport: “Indiavolati”. Alle 18 Milan-Juventus

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 8 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus , impegnata questo pomeriggio a 'San Siro' nel big match di campionato contro il Milan . Allegri si affiderà a Vlahovic e Milik , mentre Pioli ritrova Theo Hernandez .

Spazio anche per l'Inter, che dovrà vedersela contro un Sassuolo in ottima forma, così come viene dato risalto a Stankovic, nuovo allenatore della Sampdoria che dovrà risollevare la squadra ultima in classifica.