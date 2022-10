Quotidiani sportivi, le prime pagine: è il giorno di Milan-Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 8 ottobre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina Gazzetta dello Sport 08/10/2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del big match di oggi pomeriggio tra Milan e Juventus. Vengono riportate tutte le dichiarazioni dei protagonisti alla vigilia della partita, con tanto di votazione su chi sia il migliore tra Rafael Leao e Dusan Vlahovic. Poco sotto la testata si parla di Dejan Stankovic, nuovo allenatore della Sampdoria. E' giornata anche di Sassuolo-Inter, gara di fondamentale importanza per i nerazzurri alla ricerca di una vittoria in campionato che manca da diverse settimane. In basso a sinistra, focus su Gian Piero Gasperini che taglierà il traguardo delle 300 panchine con l'Atalanta e l'intervista di Gaudino.

CORRIERE DELLO SPORT

Prima pagina Corriere dello Sport 08/10/2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, riporta le dichiarazioni in esclusiva dell'uomo del momento in casa Napoli, ovvero Kvaratskhelia. Inoltre oggi è il giorno di Milan-Juventus, con Allegri alla ricerca della terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions, mentre Pioli ritrova Theo Hernandez. Scenderà in campo oggi anche l'Inter, che contro il Sassuolo vorrà trovare un successo. Spazio anche per Franck Ribery, il quale ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo considerata l'età e i troppi infortuni che lo hanno tenuto a lungo fuori dai campi.

TUTTOSPORT

Prima pagina Tuttosport 08/10/2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, impegnata questo pomeriggio a 'San Siro' nel big match di campionato contro il Milan. Allegri si affiderà a Vlahovic e Milik, mentre Pioli ritrova Theo Hernandez. Spazio anche per l'Inter, che dovrà vedersela contro un Sassuolo in ottima forma, così come viene dato risalto a Stankovic, nuovo allenatore della Sampdoria che dovrà risollevare la squadra ultima in classifica. Focus sul Torino, con Ivan Juric che dà fiducia ai tanti giovani presenti nella rosa granata.