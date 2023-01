Prima pagina Tuttosport: “Abbiamo vinto con Gianluca”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 8 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 8 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Tuttosport oggi in edicola apre parlando della vittoria della Juventus che ha battuto ieri l' Udinese nei minuti finali grazie ad un gol di Danilo . Una vittoria nel ricordo di Gianluca Vialli , scomparso due giorni fa e con diversi personaggi del mondo del calcio che lo hanno ricordato rilasciando delle interviste.

Riguardo i risultati delle partite di ieri, l'Inter è stata acciuffata nel finale dal Monza e ha pareggiato 2-2, anche se non sono mancate le polemiche sul gol annullato ad Acerbi. Festa, invece, per la Fiorentina che nei minuti finali ha strappato la vittoria al Sassuolo. Oggi sarà il turno di Napoli e Torino: la squadra di Spalletti se la vedrà con la Sampdoria, mentre Juric volerà a Salerno. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).