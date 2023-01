Quotidiani sportivi, le prime pagine: la vittoria della Juventus in copertina

Gazzetta dello Sport

Prima pagina Gazzetta dello Sport 08-01-2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre parlando della Juventus. La squadra di Max Allegri ieri ha vinto contro l'Udinese 1-0 grazie al gol di Danilo, scavalcando momentaneamente in classifica il Milan al secondo posto. Non vince, invece, l'Inter che ha pareggiato a Monza 2-2, ma non sono mancate le polemiche su un gol annullato ad Acerbi. Sotto la testata attenzione al big match di giornata tra Milan e Roma, mentre il Napoli di Spalletti vorrà reagire dopo la sconfitta contro l'Inter. Ieri vittoria anche per la Fiorentina che ha battuto 2-1 il Sassuolo al Franchi. Infine si continua a ricordare Gianluca Vialli, con la moglie, Mancini e Pessotto che hanno rilasciato delle dichiarazioni per commemorare l'ex attaccante scomparso due giorni fa.