Prima pagina Tuttosport: “Che brutta fine”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 5 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Inter, partita d'andata delle semifinali di Coppa Italia terminata 1-1 grazie ai gol di Cuadrado e Lukaku, anche se il match è terminato con una gran rissa tra i calciatori stessi causando tre espulsioni. Sotto focus sul Torino, con Sanabria che affronterà sabato il suo ex compagno di squadra Andrea Belotti, oggi alla Roma. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).