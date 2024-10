Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, visto Conte?”

Simone Inzaghi, alla vigilia di Empoli-Inter (ore 18:30) ha avvisato i suoi ragazzi: ora non possono più sbagliare. Il grande ex Luis Figo, ad ogni modo, vede ancora i nerazzurri come favoriti per lo Scudetto. In Juventus-Parma (ore 20:45) i bianconeri si affideranno ancora una volta, in attacco, a Dušan Vlahović: viaggia verso quota 1000 minuti in campo, non ha un sostituto.