Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pazza Arabia”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 30 giugno 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport apre con il calciomercato: "Pazza Arabia". Brozovic si a 100 milioni. Lukaku dice no a 120. Nel taglio in alto spazio al Tour De France. A destra, Kimo oro di Napoli. Il Bayern paga la clausola da 58 milioni. Nodo Juventus. Giuntoli via libera oggi o diventa un problema. In basso, il Milan raddoppia offerte per Musah e Reijnders. Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport.