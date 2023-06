Calciomercato Milan – Si abbassa la clausola: occasione in difesa

Un calciomercato che è già entrato nel vivo con nomi e rumor che si rincorrono ogni giorno. I rossoneri potrebbero iniziare con una cessione importante. Quella di Tonali al Newcastle è una trattativa a cui manca solamente l'ufficialità. Non solo, i rossoneri hanno perso la corsa per Marcus Thuram. Il Diavolo si sta rifacendo: ufficiale il colpo per la porta Sportiello mentre è atteso l'annuncio per Loftus-Cheek, primo rinforzo a centrocampo.