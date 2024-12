Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il nuovo Milan di Cardinale”

Si apre oggi la 18^ giornata della Serie A 2024-2025 con sfide valide per l'alta classifica. Alle ore 18:00, per esempio, c'è Cagliari-Inter, con i Campioni d'Italia in carica che sperano nel ritorno al gol di Lautaro Martínez. A seguire, alle ore 20:45, spazio a Lazio-Atalanta: la 'Dea' avrà un esame importantissimo in chiave Scudetto.