Quotidiani sportivi, le prime pagine: fine 2024 tra campo e mercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Alessandro Del Piero . La leggenda della Juventus crede nelle possibilità dei bianconeri di reinserirsi nella lotta Scudetto . Sul fronte mercato , si va verso la cessione di Danilo e l'approdo di António Silva ( Benfica ) e Dávid Hancko ( Feyenoord ) alla corte di Thiago Motta .

Si apre oggi la 18^ giornata della Serie A 2024-2025 con sfide valide per l'alta classifica. Alle ore 18:00, per esempio, c'è Cagliari-Inter, con i Campioni d'Italia in carica che sperano nel ritorno al gol di Lautaro Martínez. A seguire, alle ore 20:45, spazio a Lazio-Atalanta: la 'Dea' avrà un esame importantissimo in chiave Scudetto.