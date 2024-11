Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Salto Milan a Bratislava con Leao”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 27 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla principalmente dell'ottimo martedì delle squadre italiane impegnate nella 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. A 'San Siro', l'Inter di Simone Inzaghi piega per 1-0 il RB Lipsia grazie ad un autogol di Castello Lukeba nel primo tempo: i nerazzurri, al momento, sono primi in classifica con 13 punti e nessun gol subito.