Prima pagina Gazzetta dello Sport: “All’Inter fino al 2028, firmato Barella”

Il centrocampista sardo sarà in campo nella sfida Scudetto di domenica sera all'Allianz Stadium, ovvero Juventus-Inter, dove affronterà l'amico e compagno in Nazionale, quel Federico Chiesa tornato carico dagli impegni con gli Azzurri. La selezione di Luciano Spalletti, qualificatasi per i campionati Europei del prossimo anno in Germania, partirà dalla quarta fascia, ora è ufficiale.