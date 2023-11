Quotidiani sportivi, le prime pagine: verso la sfida Juventus-Inter

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Matteo Tognozzi, ex capo scout della Juventus passato il mese scorso al Granada, in Spagna. Ha rivelato come, nel 2019, la Juve fu a un passo dal prendere Jude Bellingham, oggi stella del Real Madrid, prima che andasse al Borussia Dortmund. Retroscena interessante, poi, sul mancato arrivo in bianconero di Erling Braut Haaland e aneddoti su come è arrivato a Kenan Yıldız, Matias Soulé, Kaio Jorge e Dean Huijsen. Intanto, in vista di Juventus-Inter di domenica sera all'Allianz Stadium, big match per lo Scudetto, il tecnico della 'Vecchia Signora', Massimiliano Allegri, ha perso nuovamente Timothy Weah per infortunio. L'ex Miralem Pjanić, però, non ha dubbi: vincerà la Juve e sorpasserà in classifica i nerazzurri. I complimenti del Torino per Alessandro Buongiorno, autore di una fantastica partita in Nazionale contro l'Ucraina e per Urbano Cairo, Presidente granata, è il "capitan futuro". Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha invece lanciato una stoccata al suo ex tecnico, Luciano Spalletti, oggi C.T. azzurro. Qualificazione ad Euro 2024 secondo lui rubata.