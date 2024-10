Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Fonseca rilancia Leao e Theo”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 22 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle partite della 3^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 in programma. Alle ore 18:45 spazio a Milan-Bruges. I rossoneri di Paulo Fonseca rilanciano Theo Hernández e Rafael Leão, vanno a caccia dei primi punti in Europa e, in panchina, portano il baby bomber Francesco Camarda.