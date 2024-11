Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Juventus, Morata vs Weah”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 21 novembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con il successo dell'Italia nella Billie Jean King Cup di tennis femminile. Quindi, spazio al calcio, con l'intervista in esclusiva a Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio: il francese è convinto di poter vincere un trofeo con i biancocelesti in questa stagione.