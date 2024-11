Quotidiani sportivi, le prime pagine: tennis femminile e calciomercato

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola apre, in prima pagina, con il successo dell'Italia nella Billie Jean King Cup di tennis femminile. Quindi, spazio al calcio, con l'intervista in esclusiva a Mattéo Guendouzi, centrocampista della Lazio: il francese è convinto di poter vincere un trofeo con i biancocelesti in questa stagione.