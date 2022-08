Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Guarda che Lu-La”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 21 agosto 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 21 agosto 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo, rotondo (3-0) dell'Inter di Simone Inzaghi contro lo Spezia di Luca Gotti nell'anticipo serale della 2^ giornata della Serie A 2022-2023. Sugli scudi la Lu-La, la coppia d'attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martínez: assist del primo e gol del secondo per la rete del vantaggio nerazzurro. Nella ripresa gli altri gol, firmati da Hakan Çalhanoğlu e Joaquín Correa.