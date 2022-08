Quotidiani sportivi, le prime pagine: la super Inter e il mercato Juve

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo, rotondo (3-0) dell'Inter di Simone Inzaghi contro lo Spezia di Luca Gotti nell'anticipo serale della 2^ giornata della Serie A 2022-2023. Sugli scudi la Lu-La, la coppia d'attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martínez: assist del primo e gol del secondo per la rete del vantaggio nerazzurro. Nella ripresa gli altri gol, firmati da Hakan Çalhanoğlu e Joaquín Correa. Stasera, invece, al 'Gewiss Stadium' si disputerà Atalanta-Milan: sfida 'a tutto pressing' tra Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli, che ha in Theo Hernández e Sandro Tonali le sue armi migliori. Si parla, quindi, dello 0-0 di Torino-Lazio e della partita Napoli-Monza di oggi pomeriggio. Spazio, dunque, al calciomercato: il Monaco piomba su Denis Zakaria, così la Juventus potrebbe sbloccare l'arrivo di Leandro Paredes. A sorpresa, il Lecce rileva in prestito dal Barcellona il difensore francese Samuel Umtiti!