Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pioli: ‘Il mio euro Milan'”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 20 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Stefano Pioli , allenatore del Milan . Il tecnico rossonero parla di Champions League , Scudetto e anche di qualche singolo, come il tanto contestato Charles De Ketelaere .

In alto, sotto la testata, si parla delle condizioni di salute di Gianluca Vialli : si è aggravato, è ricoverato a Londra . Spazio, doveroso, anche per l'ultimo saluto a Siniša Mihajlović , i cui funerali sono stati celebrati ieri a Roma alla presenza di tantissimi personaggi del mondo dello sport.

Capitolo Mondiali: si va dal racconto della vittoria dell'Argentina di Lionel Messi al pagellone su tutte le Nazionali in gara. La rassegna iridata ha visto cadere Cristiano Ronaldo e non ha registrato la partecipazione dell'Italia. Per gli Azzurri è già in piedi il piano con obiettivo 2026. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).