Quotidiani sportivi, le prime pagine: parlano Pioli, Raspadori e Di María

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 20 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 20 dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Stefano Pioli, allenatore del Milan. Il tecnico rossonero parla di Champions League, Scudetto e anche di qualche singolo, come il tanto contestato Charles De Ketelaere. In alto, sotto la testata, si parla delle condizioni di salute di Gianluca Vialli: si è aggravato, è ricoverato a Londra. Spazio, doveroso, anche per l'ultimo saluto a Siniša Mihajlović, i cui funerali sono stati celebrati ieri a Roma alla presenza di tantissimi personaggi del mondo dello sport. Capitolo Mondiali: si va dal racconto della vittoria dell'Argentina di Lionel Messi al pagellone su tutte le Nazionali in gara. La rassegna iridata ha visto cadere Cristiano Ronaldo e non ha registrato la partecipazione dell'Italia. Per gli Azzurri è già in piedi il piano con obiettivo 2026.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 20 dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli di Luciano Spalletti attualmente primo in classifica in Serie A a +8 sul Milan. Per il bomber ex Sassuolo, i partenopei andranno lontano e sono pronti a vincere lo Scudetto nel ricordo di Diego Armando Maradona. Spazio, poi, all'introduzione del fuorigioco semi-automatico, come già sperimentato durante i Mondiali in Qatar, anche nel campionato italiano a partire dal mese di gennaio. Ultimo saluto a Siniša Mihajlović: funerali ieri a Roma, tra lacrime ed applausi, alla presenza di innumerevoli personaggi del mondo del calcio e dello sport. Chiosa con l'arrivo di Lionel Messi a Buenos Aires: la 'Pulce' è riuscito a riportare la Coppa del Mondo in Argentina dopo 36 anni.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 20 dicembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Ángel Di María, attaccante della Juventus che ha appena vinto i Mondiali in Qatar con l'Argentina. Il 'Fideo', adesso, ha intenzione anche di vincere qualcosa con i bianconeri. Buon proposito da mantenere, visto che Paul Pogba è ancora fuori causa e non tornerà a disposizione prima di gennaio inoltrato. La Juve, intanto, ha rinnovato il contratto di Samuel Iling Junior fino al 30 giugno 2025 e lo ha promosso in pianta stabile in Prima Squadra. Sarà lui l'alternativa a Filip Kostić per il tecnico Massimiliano Allegri. Ha parlato anche Nicolò Rovella, centrocampista bianconero in prestito al Monza: vuole fare bene in Brianza per poi tornare alla casa madre. Ampio risalto, infine, ai funerali di Siniša Mihajlović sotto la testata e, in basso, alla possibilità che il centrocampista serbo Saša Lukić lasci il Torino per il Napoli nel calciomercato invernale.