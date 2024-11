Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Juventus, Fonseca attacca tutto”

In alto, sotto la testata, si parla della tattica che Paulo Fonseca, allenatore del Milan, vuole adottare proprio contro la Juve nella sfida di sabato 23 novembre, alle ore 18:00, a 'San Siro', per la 13^ giornata della Serie A 2024-2025. L'allenatore lusitano vuole Álvaro Morata più presente in area di rigore e Ruben Loftus-Cheek come vero e proprio jolly offensivo.