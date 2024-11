Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus tra mercato e sfida al Milan

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle possibili mosse della Juventus nella sessione invernale di calciomercato . Oltre ad un paio di difensori, i bianconeri prenderanno anche un attaccante. Torna di moda il nome di Patrik Schick , ceco classe 1996 , oggi al Bayer Leverkusen e già in passato molto vicino alla 'Vecchia Signora'.

In alto, sotto la testata, si parla della tattica che Paulo Fonseca, allenatore del Milan, vuole adottare proprio contro la Juve nella sfida di sabato 23 novembre, alle ore 18:00, a 'San Siro', per la 13^ giornata della Serie A 2024-2025. L'allenatore lusitano vuole Álvaro Morata più presente in area di rigore e Ruben Loftus-Cheek come vero e proprio jolly offensivo.