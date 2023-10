Prima pagina Gazzetta dello Sport: “La verità di Tonali”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di quanto rivelato da Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex rossonero, durante l'interrogatorio in Procura. Si è presentato al PM con il certificato medico per la ludopatia, ha ammesso di puntare su Milan e Brescia, ma ha anche rivelato di non avere debiti. Per lui si preannuncia un anno di stop.