Quotidiani sportivi, le prime pagine: Tonali, Fagioli e le scommesse

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di quanto rivelato da Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex rossonero, durante l'interrogatorio in Procura. Si è presentato al PM con il certificato medico per la ludopatia, ha ammesso di puntare su Milan e Brescia, ma ha anche rivelato di non avere debiti. Per lui si preannuncia un anno di stop. Non risultano, invece, giocate sul calcio da parte di Nicolò Zaniolo dell'Aston Villa, in precedenza alla Roma. In alto, sotto la testata, intervista esclusiva con Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter. Ha confessato di essere rimasto deluso dai comportamenti di Romelu Lukaku e Milan Škriniar e sottolineato la voglia di confermare Lautaro Martínez in nerazzurro. Domenica sera, a 'San Siro', si giocherà Milan-Juventus: per la 'rosea', è una partita da Scudetto.