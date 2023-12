Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Prendo i punti e scappo”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 17 dicembre 2023. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 17 dicembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A. Oggi in campo l'Inter contro la Lazio. Inzaghi cerca il sorprasso sulla Juventus contro la sua ex. In alto il Torino vince grazie a Zapata. A destra, riprovaci Milan. Pioli deve blindare il posto nei primo 4. Contro il Monza riecco Leao e Giroud. Il Napoli vince e torna quarto grazie ad Osimhen. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.