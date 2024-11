Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto, l’Atalanta ci crede”

Quindi, spazio al calcio e, in particolare, alle possibilità dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini di vincere lo Scudetto in questa stagione. Per Arrigo Sacchi è in piena corsa perché "l'allenatore è un maestro e il club ha idee". Si parla, poi, della doppia faccia dell'Inter di Simone Inzaghi. Molto bene in Champions League, un po' meno in Serie A. Il tutto aspettando che Lautaro Martínez torni a giocare sui suoi livelli abituali.