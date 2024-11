Quotidiani sportivi, le prime pagine: arbitri, campo e calciomercato

1 di 3

GAZZETTA DELLO SPORT

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 12 novembre 2024

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio al tennis ed a Jannik Sinner, campione italiano premiato a Torino con il trofeo del numero 1 al mondo. Oggi, per le World Tour Finals, sfiderà lo statunitense Taylor Fritz: una vittoria può valere all'altoatesino la semifinale del torneo.

Quindi, spazio al calcio e, in particolare, alle possibilità dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini di vincere lo Scudetto in questa stagione. Per Arrigo Sacchi è in piena corsa perché "l'allenatore è un maestro e il club ha idee". Si parla, poi, della doppia faccia dell'Inter di Simone Inzaghi. Molto bene in Champions League, un po' meno in Serie A. Il tutto aspettando che Lautaro Martínez torni a giocare sui suoi livelli abituali.

Mentre Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, chiede più rispetto per i direttori di gara in campionato, i proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, si interrogano su chi sarà il prossimo allenatore dei giallorossi in luogo dell'esonerato Ivan Jurić. Contattati anche Graham Potter ed Erik ten Hag.