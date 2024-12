Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cardinale: ‘Mi tengo il Milan'”

In alto, sotto la testata, la presentazione della 6^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 per le due squadre italiane impegnate alle ore 21:00. In agenda due big match, Atalanta-Real Madrid e Bayer Leverkusen-Inter. In casa Juventus, visita di John Elkann alla squadra ed all'allenatore Thiago Motta: il diktat societario? Fare bene in Europa, a partire dalla partita di domani contro il Manchester City.