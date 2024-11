Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, chi Diavolo difende?”

La Juve, con questi 3 punti, sale a quota 24 ed aggancia momentaneamente al secondo posto in classifica l'Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, questa sera, alle ore 20:45, riceveranno il Napoli capolista a 'San Siro': chi vince si prende la vetta alla sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Una sosta che, come accaduto anche a settembre e ottobre, non sarà propriamente tranquilla per il Milan.