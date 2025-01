Spazio, però, anche a Jannik Sinner, qualificatosi in semifinale all'Australian Open 2025 e affronterà Ben Shelton per l'accesso alla finale. Nella parte bassa, poi, si parla del calciomercato della Juventus, tra Renato Veiga e Randal Kolo Muani, e del Torino, con l'intervista a Nikola Vlasic.