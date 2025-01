Quotidiani sportivi, le prime pagine: Milan e Inter tra le prime otto

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 23 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' apre con le diapositive di Rafael Leao e Lautaro Martinez , volti principali dei successi di Milan e Inter contro Girona e Sparta Praga . Le due milanesi, in questo modo, si portano momentaneamente tra le prime otto in Champions League e sognano l'accesso alla fase ad eliminazione saltando un turno.

Spazio, però, anche a Jannik Sinner, qualificatosi in semifinale all'Australian Open 2025 e affronterà Ben Shelton per l'accesso alla finale. Nella parte bassa, poi, si parla del calciomercato della Juventus, tra Renato Veiga e Randal Kolo Muani, e del Torino, con l'intervista a Nikola Vlasic.