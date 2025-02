Prima pagina Gazzetta dello Sport: incubo Milan. Un bel Bologna rimonta

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 28 febbraio 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Serie A. Incubo Milan. Un bel Bologna rimonta e vince 2-1. Lobotka-Calha, testa a testa. In alto: la Juventus pensa agli ex per la prossima stagione. Con Thiago Motta è gelo. L'idea Gasperini e il sogno Conte. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.