Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 6 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la Champions League. Coppia d'Oro. L'Inter ipoteca i quarti vincendo due a zero contro il Feyenoord. Voce di un calcio garbato che univa il Pauese. Il ricordo di Bruno Pizzul. Roma, Lazio e Fiorentina: giocano anche per il ranking. Il Milan si rifà in America. Furlani va da Cardinale. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.