Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tensione alle stelle”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 29 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di calciomercato. Mourinho scarica Zaniolo , sul quale resta l'interesse del Bournemouth mentre il Milan sembra ormai essersi ritirato dalla corsa. L'Inter , invece, potrebbe salutare già adesso, a gennaio, Milan Skriniar : su di lui c'è il PSG. Mentre McKennie sembrerebbe essere molto vicino al Leeds, con la Juventus che potrebbe guadagnare ben 34 milioni di euro dalla sua cessione.

Sotto, invece, viene riportata la vittoria dell'Inter, che ieri ha battuto in rimonta la Cremonese 2-1 trascinato da un super Lautaro Martinez. Oggi tocca al Milan, con Pioli che lancia De Ketelaere dal primo minuto. A sinistra vengono riportate le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Spalletti e Mourinho, i quali si sfideranno oggi. Tornando alla Juventus, si rivede Pogba: il francese è stato convocato per il match contro il Monza. Poco sotto spazio all'Atalanta, vittoriosa ieri contro la Sampdoria con Lookman ancora a segno. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).