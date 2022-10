Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan come Diaz comanda”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 23 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i risultati delle partite di Serie A disputate ieri. L'Inter soffre ma vince una partita da 'pazza Inter' contro la Fiorentina per 4-3, mentre il Milan ottiene un successo contro il Monza trascinato da un Brahim Diaz versione super in quanto ha siglato una doppietta.