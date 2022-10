Quotidiani sportivi, le prime pagine: le vittorie di Inter e Milan

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 23 ottobre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Enrico Ianuario

Gazzetta dello Sport Prima pagina Gazzetta dello Sport 23/10/2022 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con i risultati delle partite di Serie A disputate ieri. L'Inter soffre ma vince una partita da 'pazza Inter' contro la Fiorentina per 4-3, mentre il Milan ottiene un successo contro il Monza trascinato da un Brahim Diaz versione super in quanto ha siglato una doppietta. Oggi, intanto, big match allo Stadio 'Olimpico': si sfideranno la Roma di José Mourinho e il Napoli di Luciano Spalletti.

Corriere dello Sport Prima pagina Corriere dello Sport 23/10/2022 Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria incredibile dell'Inter al 'Franchi' contro la Fiorentina. I nerazzurri, infatti, hanno portato a casa i tre punti dopo una partita pazza con il rocambolesco risultato di 4-3. Intanto il Milan aggancia momentaneamente in testa alla classifica il Napoli grazie al successo di ieri contro il Monza (4-1). A proposito di Napoli, oggi la squadra di Luciano Spalletti dovrà vedersela con la Roma di José Mourinho.

Tuttosport Prima pagina tuttosport 23/10/2022 Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, in particolar modo dell'infortunio rimediato da Leandro Paredes che dovrà saltare il match di Champions League contro il Benfica. Sotto la testata, invece, vengono riportate le vittoria di ieri sia dell'Inter che del Milan. A destra spazio anche per il Torino, con Ivan Juric che si affida a Pietro Pellegri per conquistare la vittoria contro l'Udinese. Infine focus sul big match di oggi tra Roma-Napoli e le lacrime di Franck Ribery, il quale ha detto addio al calcio giocato.