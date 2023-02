Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter si rifà in 4”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 17 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell' Inter. Con gli addii di Skriniar e Brozovic, i nerazzurri puntelleranno la squadra durante il mercato estivo. Quattro nomi sono finiti nel mirino di Marotta: Kessie, Pereyra, Soyuncu e Smalling.

Sotto la testata vengono riportati i risultati delle italiane impegnate ieri in Europa e Conference League. La Juventus ha pareggiato in casa contro il Nantes, anche se ai bianconeri è stato negato un rigore netto nei minuti di recupero. Vincono Lazio e Fiorentina, mentre la Roma cade in trasferta contro il Salisburgo e perde Dybala per infortunio.