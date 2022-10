1 di 1

GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Juve, il grande freddo"

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 14 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, con i calciatori che starebbero contestando il ritiro imposto da Massimiliano Allegri dopo l'ultima sconfitta in Champions League.

A destra focus su Inter e Milan. I nerazzurri potrebbero svoltare grazie agli introiti del passaggio del turno in Champions League, mentre sta iniziando a diventare un mistero Divock Origi, giocatore che non ha mai giocato dal primo minuto in rossonero.

Infine spazio alle italiane che ieri hanno giocato in Europa League e Conference League: la Roma ha pareggiato 1-1 contro il Betis, la Lazio, in inferiorità numerica, ha pareggiato 2-2 contro lo Sturm Graz, mentre la Fiorentina ha schiantato per 5-1 l'Heart of Midlothian. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Prima pagina Gazzetta dello Sport 14/10/2022