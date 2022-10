Quotidiani sportivi, le prime pagine: Juventus, non si respira un’aria buona

1 di 1

GAZZETTA DELLO SPORT

Prima pagina Gazzetta dello Sport 14/10/2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus, con i calciatori che starebbero contestando il ritiro imposto da Massimiliano Allegri dopo l'ultima sconfitta in Champions League. A destra focus su Inter e Milan. I nerazzurri potrebbero svoltare grazie agli introiti del passaggio del turno in Champions League, mentre sta iniziando a diventare un mistero Divock Origi, giocatore che non ha mai giocato dal primo minuto in rossonero. Infine spazio alle italiane che ieri hanno giocato in Europa League e Conference League: la Roma ha pareggiato 1-1 contro il Betis, la Lazio, in inferiorità numerica, ha pareggiato 2-2 contro lo Sturm Graz, mentre la Fiorentina ha schiantato per 5-1 l'Heart of Midlothian.

CORRIERE DELLO SPORT

Prima pagina Corriere dello Sport 14/10/2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Non si respira un'aria buona in casa bianconera, infatti sarebbero tutti in discussione compreso anche il presidente Agnelli, contestato anche dai propri tifosi. Al centro spazio ai risultati di Roma e Lazio in Europa League: i giallorossi hanno pareggiato 1-1 contro il Betis, mentre i biancocelesti 2-2 in inferiorità numerica contro lo Sturm Graz. Dilaga la Fiorentina in Conference: 5-1 agli Hearts. A destra, invece, focus sul Napoli, la squadra più in forma della Serie A e tra le migliori in questo momento anche in Champions League.

TUTTOSPORT

Prima pagina Tuttosport 14/10/2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle due torinesi che si affronteranno in questo weekend. Da un lato il Torino, con Pasquale Bruno che indica in Schuurs l'uomo che fermerà Vlahovic; dall'altro lato la Juventus, in questo momento in ritiro alla Continassa con i giocatori che sarebbero dalla parte dell'allenatore Massimiliano Allegri. Viene riportata anche l'intervista dell'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini. Infine spazio alle gare delle italiane in Europa e Conference League: 1-1 tra Betis e Roma, 2-2 tra Lazio e Sturm Graz, mentre la Fiorentina schianta 5-1 l'Hearts of Midlothian.