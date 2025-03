Prima pagina Corriere dello Sport: “Thiago Motta affondato”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 17 marzo 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' apre con la Juventus, sconfitta largamente dalla Fiorentina con un netto 3-0 nella serata di domenica 16 marzo. Nonostante ciò viene confermata la fiducia al tecnico Thiago Motta. Spazio anche all'Inter, vittoriosa sul campo dell'Atalanta, il che ha permesso ai nerazzurri di portarsi in testa in solitaria in campionato. Nella parte bassa si parla di Roma, Bologna, ma anche motori.